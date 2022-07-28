В Ленинском районе Кемерова участок дороги временно перекроют для транспорта

Фото: СГК Кузбасса

30 июля в Кемерове ограничат движение транспорта на пересечении улицы Волгоградской и проспекта Химиков в связи с ремонтными работами. Об этом сообщили в кузбасском филиале СГК.

С 6.00 до 24.00 будет закрыт сквозной проезд по улице Волгоградской. В это время специалисты будут демонтировать воздушный переход тепломагистрали над проезжей частью. Это делается в рамках реконструкции тепловой сети по улице Химиков. На данный момент почти полностью демонтированы старые трубы между улицами Волгоградская и Ворошилова. Новая теплосеть будет смонтирована на этом же месте подземным способом.

В СГК сообщили, что для проведения работ специально был выбран субботний день, когда в городе меньше транспорта и проще объехать закрытый участок. Также сообщается, что проведение работ не повлияет на подачу горячей воды жителям Ленинского района.

- Приносим извинения кемеровчанам за доставленные неудобства! Но мы готовим город к зиме и меняем его облик к лучшему! - сказано в сообщении.