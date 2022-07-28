В районе Красноармейского моста в Кемерове устанавливают временные дорожные знаки и информационные щиты

Фото: администрация г. Кемерово

В районе Красноармейского моста в Кемерове, который закрывается на ремонт, начали устанавливать временные дорожные знаки и информационные щиты. Об этом сообщили в городской администрации.

В районе моста уже появилось 43 новых знака, пока они зачехлены. В течение дня также установят большие информационные щиты.

Фото: администрация г. Кемерово

Напомним, что закрытие движения на мосту планируется в ночь на субботу, 30 июля. Сам ремонт начнется 1 августа. Первый этап займет 2,5 месяца - до середины октября. В связи с закрытием моста изменятся схемы движения общественного транспорта.