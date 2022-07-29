За сутки в Кузбассе выявили 77 новых случаев коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 77 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались три пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели шесть человек.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 167 587 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 164 230 человек выздоровели, 2 514 скончались, 843 гражданина находятся на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.