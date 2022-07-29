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Общество29 июля 2022 4:11

За сутки в Кузбассе выявили 77 новых случаев коронавируса

В регионе с начала пандемии заболели более 167 тысяч человек
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
За сутки в Кузбассе выявили 77 новых случаев коронавируса.

За сутки в Кузбассе выявили 77 новых случаев коронавируса.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 77 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались три пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели шесть человек.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 167 587 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 164 230 человек выздоровели, 2 514 скончались, 843 гражданина находятся на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.