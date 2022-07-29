В Кемерове задержали жителя, который обворовал родственника. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кемеровские полицейские задержали ранее неоднократно судимого 39-летнего жителя, который обворовал родственника. Об этом сообщает ГУ МВД по Кузбассу.

В ведомстве рассказали, что в полицию обратился 54-летний житель. Он рассказал, что из его дома похитили перфоратор, электролобзик и тонометр. Сумма ущерба составила 5,5 тысячи рублей. Правоохранители установили, что к краже причастен племянник мужчины. Выяснилось, что он, временно проживая у родственника, обворовал его, пока тот ходил в магазин за покупками, затем продал украденное имущество, а вырученные деньги потратил на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.