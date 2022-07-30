В Кемерове усилили патрулирование береговой линии

Фото: администрация г. Кемерово

В Кемерове продлили время дежурства спасателей на воде до 22.00 и усилили патрулирование береговой линии для предотвращения чрезвычайных ситуаций. Об этом рассказал в своем телеграм-канале мэр города Илья Середюк.

Ежедневно спасатели патрулируют Красное озеро и реку Томь на моторных лодках, а на берегу дежурят волонтеры Всероссийского студенческого корпуса. Кроме того, специалисты администрации города, управления по делам ГО и ЧС, а также полицейские конного патруля разъясняют жителям правила безопасного поведения на водных объектах.

Фото: администрация г. Кемерово

- В эти выходные погоду обещают особенно жаркой, поэтому будет продолжена работа 10 оперативных групп, - сообщил Илья Середюк.