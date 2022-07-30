В Кузбассе ввели режим «Повышенная готовность» из-за жаркой погоды

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Кузбассе из-за прогнозируемого увеличения температуры воздуха выше 30 градусов и возросшими в связи с этим риском опасности гибели людей на воде введен режим «Повышенная готовность». Соответствующее распоряжение губернатора Сергея Цивилева опубликовано в электронном бюллетене правительства.

В документе сказано, что режим функционирования «Повышенная готовность» вводится с 8.00 субботы, 30 июля, до 8.00 понедельника, 1 августа. Главному управлению МЧС поручено оповестить население о сложившейся обстановке, а Агентству по защите населения и территории Кузбасса - перевести противопожарную службу на усиленный вариант несения службы.

Органам местного самоуправление рекомендовало усилить профилактическую работу, увеличить количество спасателей в местах купания людей и время их работы.