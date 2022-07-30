В Кузбассе 24-летнему мужчине грозит 20 лет тюрьмы за торговлю наркотиками

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В Прокопьевске будут судить 24-летнего молодого человека, который год назад освободился из тюрьмы, где сидел за торговлю наркотиками, и сейчас снова взялся за старое. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Мужчину задержали в марте этого года. Он получал наркотики от оператора интернет-магазина, после чего раскладывал свертки по тайникам. Когда покупатели оплачивали заказ, драгдилер сообщал им координаты «закладки». После поимки прокопчанина оперативники изъяли из незаконного оборота 11 свертков с наркотиком общей массой 2,5 грамма.

Мужчине было предъявлено обвинение в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». На время следствия рецидивиста посадили за решетку.

Сейчас уголовное дело передано в суд. Наркоторговцу грозит до 20 лет лишения свободы.