Ярмарка, лазерное шоу и фейерверк: в Кузбассе прошел фестиваль «День сибирского купечества»

Фото: АПК.

Фестиваль «День сибирского купечества» проводится в Мариинске уже третий год подряд и неизменно собирает немало гостей. В этот году он проходил с 28 по 30 июля. Туристы гуляли по воссозданной «Большой Московской», узнавали новости у мальчишек-газетчиков и пробовали блюда купеческой кухни.

В третий день фестиваля всех ждала большая купеческая ярмарка в городском парке Мариинска. Там были выставки-продажи, спортивные программы, концерты, конкурсы и флешмоб «Лови удачу за хвост!». На главной сцене парка прошел конкурс городского фольклора «Кийская слобода», где выступили лучшие коллективы Кемеровской области. Завершился фестиваль ярким лазерным шоу и фейерверком. И, конечно, во время всех дней фестиваля гости могли посетить экскурсии и познакомиться поближе с архитектурой Мариинска.