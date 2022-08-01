В Кемерове троллейбусы поехали по новой схеме

Фото: администрация г. Кемерово

Сегодня утром в Кемерове движение троллейбусов было открыто по новой схеме, сообщили городские власти. Изменения связаны с закрытием на ремонт Красноармейского моста через Искитимку.

Мост был закрыт утром в субботу, 30 июля. За выходные дни бригады КЭТК выполнили переустройство двух стрелочных переводов на пересечении улиц Красноармейской и 50 лет Октября. По ним в тестовом режиме новыми маршрутами уже прошли троллейбусы.

С 1 августа до момента открытия моста схемы движения троллейбусных маршрутов будут следующими:

Троллейбусы №№ 1, 15: просп. Ленина, ул. 50 лет Октября, просп. Советский, АО «КЭТК» в прямом и обратном направлениях

Троллейбус № 4: просп. Ленина, ул. 50 лет Октября, до остановки «Ресо-Гарантия», разворот, ул. 50 лет Октября, ул. Красноармейская до остановки «ОАО Азот». В обратном направлении: ул. Красноармейская, ул. 50 лет Октября, просп. Ленина и далее своим маршрутом

Троллейбус № 7: просп. Октябрьский, ул. Соборная, просп. Ленина, ул. 50 лет Октября, до остановки «Ресо-Гарантия», разворот, ул. 50 лет Октября, ул. Красноармейская, ул. Карболитовская, ост. «Губернский рынок». В обратном направлении: ул. Карболитовская, просп. Советский, ул. 50 лет Октября, просп. Ленина, ул. Волгоградская, просп. Октябрьский.

Троллейбус № 12: от остановки «Сельская больница» до ж.д. Вокзала без изменения схемы движения. В обратном направлении: просп. Ленина, ул. Терешковой, разворот на перекрестке с просп. Химиков, ул. Терешковой, просп. Шахтеров, остановка «Сельская больница»

Троллейбус № 6 отменяется.

Фото: администрация г. Кемерово

Информацию о работе городского транспорта можно уточнить в справочно-информационной службе МБУ «УЕЗТУ» по телефону 57-46-57.