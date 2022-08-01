Аллея в центре Кемерова вернется к своему историческому облику

Фото: телеграм-канал Ильи Середюка

В Кемерове на улице Кирова демонтируют рекламную конструкцию. Об этом сообщил мэр города Илья Середюк.

На опубликованном в его телеграм-канале снимке видно, что рабочие убирают конструкцию, установленную в самом начале аллеи (на пересечении с проспектом Советским).

- Отремонтированная аллея получит исторический облик, - сообщил глава города.

В комментариях пользователи встретили эту новость с радостью. «Ура!» - написали они.

Напомним, что в ходе ремонта на пешеходной аллее улицы Кирова демонтированы старый асфальт и бордюр, вместо него уложена тротуарная плитка. Также было отреставрировано историческое чугунное ограждение.