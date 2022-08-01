Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП на кузбасской трассе

В Кемеровском округе произошло ДТП, в результате которого один человек погиб и пятеро получили травмы. Об этом рассказали в ГИБДД Кузбасса.

Фото: ГИБДД Кузбасса

Авария случилась в воскресенье около 17.20 на дороге «подъезд к деревне Денисово». По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу, не убедившись в безопасности маневра, и столкнулся с «Рено Сандеро». В результате 21-летний водитель отечественного автомобиле погиб, а трое его пассажиров, в том числе 13-летний подросток, получили различные травмы. Также пострадали водитель и пассажир «Рено».

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В ГИБДД отметили, что нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения, отличаются высокой тяжестью последствий. Только в этом году такие опасные маневры водителей унесли жизни 28 человек в Кузбассе. В ведомстве напомнили, что обгонять можно только на разрешенных для этого участках дорог. При этом необходимо убедиться в том, что полоса свободна.