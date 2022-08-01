В Кузбассе подросток убил мужчину за то, что тот разговаривал недостаточно вежливо

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе перед судом предстанет 15-летний подросток, который избил до смерти незнакомого мужчину. Об инциденте рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Между подростком и 40-летним мужчиной на улице произошел конфликт. Нетрезвый юноша посчитал, что прохожий - тот тоже был в состоянии алкогольного опьянения - недостаточно вежливо с ним разговаривал. Парень сначала ударил мужчину, а затем обхватил его руками и перебросил так, что тот ударился головой об асфальт. Пострадавшего госпитализировали, однако от полученной черепно-мозговой травмы он умер в больнице. В отношении подростка возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Юноша сотрудничал со следствием и в содеянном раскаялся.

Сейчас дело передано в суд.