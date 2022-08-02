В Кемерове поймали грабителя, жертвами которого становились женщины

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемерове полицейские поймали грабителя, который нападал на женщин. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Нападению подверглась 83-летняя местная жительница. Неизвестный мужчина зашел за пенсионеркой в подъезд, толкнул ее и сорвал с шеи золотую цепь. Горожанка обратилась в полицию, и вскоре грабителя задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый 31-летний житель города Топки. Украденное украшение он успел сдать в комиссионный магазин, а деньги потратить.

Полицейские выяснили, что мужчина в этот же день совершил подобное преступление: в другом случае его жертвой стала 42-летняя женщина.

В отношении грабителя возбудили уголовное дело. Теперь мужчине грозит четыре года лишения свободы.

Кузбасские полицейские посоветовали в случае нападения на улице шумом и криком привлечь внимание прохожих, не сопротивляться преступнику и выполнить все его требования, после чего срочно сообщить о произошедшем в полицию.