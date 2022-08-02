Телеуты Кузбасса отмечают Ильин день

Фото: АПК.

В селе Беково Беловского округа телеуты со всех муниципалитетов региона собрались, чтобы отметить «Ильдин кӱн» (Ильин день), посвященный Году культурного наследия народов России. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Участников праздничной программы ждет фестиваль национальных спортивных игр. Пройдут состязания по семи видам: поднятие камня, борьба «куреш», перетягивание палки, тебек, метание аркана, стрельба из лука и камчи.

Также команды подготовили фотовыставки с творческими презентациями, в которых рассказали об истории своих поселений и выдающихся людях. Также на костре участники праздника приготовят блюда национальной кухни и угостят гостей.

Особую атмосферу праздника создал большой концерт творческих коллективов и солистов Бековского сельского Дома культуры. Кроме того, ярким событием дня стал IV Телеутский конкурс красоты и таланта «Байат Кызы-2022».