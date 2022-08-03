Более 300 объектов возвели и привели в порядок в Полысаеве ко Дню шахтера. Фото: АПК.

Более 300 объектов возвели и привели в порядок в Полысаеве. Администрация правительства региона сообщает, что все работы по подготовке к областному Дню шахтера в Полысаеве планируют завершить к середине августа.

Губернатор Сергей Цивилев отмечает, что все преобразования делают для жителей, для их комфорта. Также добавил, что быть столицей областного Дня шахтера - почетное право и одновременно большая ответственность для муниципалитета. Поэтому подготовку начинают за два года до праздника, чтобы выполнить запланированные работы качественно и без спешки.

Всего в благоустройство вложено около 800 миллионов рублей. К проведению главного праздника региона в Полысаеве привели в порядок более 300 объектов, а именно фасады домов, дороги, обновили стадион, общественные пространства, установили детские площадки, капитально отремонтировали школу.