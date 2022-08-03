В Кемерове задержали жителя, который напал на полицейского и ударил его шампуром в спину. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кемерове 27-летний житель Рудничного района применил насилие к сотруднику полиции. Об этом сообщает Следком по Кузбассу.

В ведомстве рассказали, что 29 июля 2022 года полицейские прибыли в частный сектор Рудничного района по сигналу о конфликте между соседями. Правоохранители стали выяснять обстоятельства случившегося, из дома выбежал пьяный мужчина, который подобрал на улице шампур и ударил острием одного из сотрудников полиции в спину. Затем мужчину задержали. Полицейский обратился в медучреждение за помощью.

Кемеровчанин сотрудничал со следствием и признал вину. Его заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.