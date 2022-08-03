В Кузбассе с начала года привели в порядок 33 объекта по программе инициативного бюджетирования

Фото: АПК.

По программе инициативного бюджетирования в Кузбассе с начала года привели в порядок 33 объекта. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Так, планируется реализовать 125 проектов во всех муниципалитетах региона в 2022 году в рамках программы «Твой Кузбасс - твоя инициатива». Финансирование составит свыше 124,3 миллиона рублей.

Губернатор Сергей Цивилев отмечает, что проекты инициативного бюджетирования в регионе успешно реализуются уже несколько лет. Жители сами выбирают объекты, которые будут благоустраивать.

Уже полностью готовы 33 объекта в 18 муниципалитетах. В Кемерове завершилось благоустройство четырех спортивных площадок, которые находятся на прилегающих к школам территориях.

В Тайге благоустроили детскую площадку на территории парка «Юбилейный» по инициативе коллектива Дворца культуры. В Ленинске-Кузнецком около школы № 73 установили спортивную площадку. В селе Усть-Чебула Чебулинского округа завершен капитальный ремонт школьной столовой.