Фото: АПК.

В Кузбасс прибыла делегация Донецкой государственной академической филармонии. Администрация правительства региона сообщает, что с 3 по 6 августа артисты побывают на экскурсиях в учреждения культуры Кемерова, проведут совместную репетицию с Губернаторским симфоническим оркестром филармонии Кузбасса. Это не первый дружественный визит артистов ДНР.

Так, гости из Донбасса 5 августа посетят большой концерт популярной классической музыки фестиваля «Симфоночь на Томской Писанице», где помимо кузбасских артистов выступят солисты Большого театра.

Напомним, в Кузбассе активно идет сбор средств на восстановление разрушенной инфраструктуры Горловки. Неравнодушные жители региона уже собрали 7 миллионов 627 тысяч рублей. За последние сутки кузбассовцы перевели более 600 тысяч рублей. Сбор средств организован по инициативе прокопчанина Виталия Дуды, который недавно побывал в Донбассе в качестве волонтера Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Свою поддержку жители региона выражают не только финансовой, но и гуманитарной помощью. Для пострадавших территорий собирают вещи первой необходимости, продукты длительного срока хранения, книги.

Для сбора средств открыт специальный счет с реквизитами:

Полное наименование: Автономная некоммерческая организация «Агентство инфраструктурных и социальных проектов:

Краткое наименование: АНО «АИСП»

ИНН 4205407740

Счет 40703810326000001325

БИК 043207612

Корр. счет 30101810200000000612

Кемеровское отделение №8615 ПАО «Сбербанк».

Также для перевода средств можно воспользоваться QR-кодом.