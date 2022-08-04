В Кемерове мужчина во время ограбления поджег продавца магазина

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемерове задержан 30-летний мужчина, который ограбил и поджег торговый павильон. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Ночью в полицию за помощью обратилась 50-летняя продавщица торгового павильона в Заводском районе города. Женщина сообщила, что стала жертвой преступления.

Мужчина в маске зашел в магазин, плеснул на прилавок бензин и потребовал у продавщицы передать ему деньги из кассы, угрожая при этом поджечь ее. Женщина уже сдала выручку, поэтому отдала налетчику оставшиеся 300 рублей. Тогда мужчина поджег разлитый бензин. Огонь начал моментально распространяться и перекинулся на одежду продавщицы. Женщина убежала подсобное помещение, где смогла самостоятельно потушить пламя. В итоге она сильно пострадала, причиненный вред ее здоровью квалифицирован как тяжкий. А нападавший в это время взял с витрины две бутылки пива и ушел.

Полицейские задержали мужчину. Им оказался ранее судимый 30-летний кемеровчанин. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». На время следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.