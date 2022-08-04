В Кемерове осудили жителя за поддельные водительские права. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемерове 21-летний водитель осужден за использование поддельного удостоверения. Об этом сообщает ГУ МВД по Кузбассу.

В ведомстве отметили, что в марте 2022 года экипаж ГИБДД остановил в Кемерове автомобиль Honda Civic. Правоохранители выявили признаки подделки водительского удостоверения. Документ изъяли и направили на экспертизу. Установили, что документ с такими серией и номером зарегистрирован на другого водителя.

Также выяснили, что молодой человек прошел в одной из автошкол, но не смог сдать теоретический экзамен в ГИБДД в 2019 году. После он нашел объявление о помощи в получении водительского удостоверения на одном из интернет-сайтов. Житель приобрел подделку за 20 тысяч рублей.

Уголовное дело было направлено в суд, кемеровчанину назначили три месяца ограничения свободы.