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Общество4 августа 2022 5:25

В Кемерове пройдут массовые проверки на дорогах

Анастасия СЕРГЕЕВА

В пятницу, 5 августа, в Кемерове пройдут массовые проверки на дорогах в рамках Единого дня безопасности. Об этом сообщили в городской ГИБДД.

Инспекторы уделят особое внимание соблюдению водителями правил перевозки детей, проезда перекрестков, остановки и стоянки, а также будут выявлять тех, кто выезжает на встречную полосу, не уступает дорогу пешеходам и садится за руль в нетрезвом виде.

Врио начальника ОГИБДД г. Кемерово Алексей Зайцев призвал автомобилистов обратить внимание на детей. Проезжая мимо школ и детским садов, а также при подъезде к пешеходным переходам и при движении в дворовых территориях нужно заранее снижать скорость.