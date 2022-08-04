В пятницу, 5 августа, в Кемерове пройдут массовые проверки на дорогах в рамках Единого дня безопасности. Об этом сообщили в городской ГИБДД.

Инспекторы уделят особое внимание соблюдению водителями правил перевозки детей, проезда перекрестков, остановки и стоянки, а также будут выявлять тех, кто выезжает на встречную полосу, не уступает дорогу пешеходам и садится за руль в нетрезвом виде.

Врио начальника ОГИБДД г. Кемерово Алексей Зайцев призвал автомобилистов обратить внимание на детей. Проезжая мимо школ и детским садов, а также при подъезде к пешеходным переходам и при движении в дворовых территориях нужно заранее снижать скорость.