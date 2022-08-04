В Кемерове столкнулись грузовик и кроссовер на улице Терешковой

Фото: ВКонтакте/incident_kuzbass.

В Кемерове 3 августа в 17.10 на улице Терешковой, 7 корпус 2 произошло ДТП. На дороге столкнулись грузовик и кроссовер. Очевидцы в соцсетях рассказали, что из-за случившегося образовалась огромная пробка, встал весь транспорт, который ехал из Рудничного района в сторону Кузбасского моста. Подробности ДТП сообщили в ГИБДД Кемерова.

Так, 55-летний водитель, который управлял автомобилем Scania при перестроении не уступил дорогу, столкнулся с автомобилем Hyundai, который двигался попутно, за рулем которого находилась 41-летняя автоледи.

Отмечено, что никто не пострадал, автомобилям был причинен материальный ущерб.