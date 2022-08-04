В кузбасском городе два брата повредили надгробия на кладбище

Фото: архив "КП" Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Киселевске местные жители пожаловались на то, что неизвестные дети повредили надгробия на кладбище в Афонино. Полицейские нашли вандалов, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Ими оказались два брата в возрасте 8 и 10 лет, живущие в поселке Мундыбаш Таштагольского района. Дети гостили у родственников в Афонино и пошли погулять. По дороге они зашли на кладбище и взобрались сначала на одно, а затем на другое надгробия, чтобы осмотреть территорию, при этом повалили их на землю.

Поскольку школьники не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, инспекторы ПДН провели с ними профилактическую беседу. А в отношении их родителей был составлен административный протокол. В Мундыбаше дети будут поставлены на профилактический учет в полиции.