Кузбасс вошел в число лучших регионов в рейтинге руководителей цифровой трансформации. Администрация правительства региона сообщает, что Минцифры РФ совместно с РАНХиГС подготовили новый ежемесячный рейтинг руководителей цифровой трансформации (РЦТ) регионов.

За июль 2022 года Кузбасс занимает 6-е место в рейтинге работы руководителей цифровой трансформации. Регион набрал 18,9 балла из 28 возможных. Месяцем ранее регион занимал 45-ю строчку.

Губернатор Сергей Цивилев отметил, что за счет системной реализации мер по информационной безопасности удалось улучшить позицию в общем рейтинге. Регион подключился к работе Национального координационного центра по компьютерным инцидентам, а также был создан штаб по борьбе с киберугрозами.

Рейтинг руководителей цифровой трансформации включает в себя шесть направлений:

- цифровая зрелость ключевых отраслей народного хозяйства;

- перевод массовых социально значимых услуг в электронный вид;

- обеспечение информационной безопасности;

- импортозамещение;

- работа на платформе обратной связи;

- меры поддержки для IT-отрасли.