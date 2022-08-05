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Происшествия5 августа 2022 3:38

В Кузбассе спасли неадекватного мужчину, который передвигался по балконам многоэтажки

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Новокузнецке спасатели сняли с шестого этажа многоэтажки неадекватного мужчину. Подробности инцидента рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

ЧП произошло в доме по улице Запсибовцев, 16. По словам местных жителей, неизвестный мужчина перемещался по балконам многоэтажки с девятого на шестой этаж. Жильцы сообщили о происходящем в правоохранительные органы. На место прибыл наряд полиции, а также сотрудники МЧС и работники скорой помощи.

Спасатели сняли мужчину с шестого этажа. Горожанин был не в себе, имел явные признаки наркотического опьянения. Он не смог сообщить никаких данных ни о себе, ни о мотивах своих действий. Его доставили в специализированное медицинское учреждение.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.