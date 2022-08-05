Кузбассовцев приглашают на фестиваль «Симфоночь на Томской Писанице»

Фото: АПК.
Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Сегодня любителей классической музыки ждет большой концерт с участием Губернаторского симфонического оркестра Кузбасса, солистов Большого академического театра и солистов филармонии имени Б.Т. Штоколова в музее-заповеднике «Томская Писаница».
Гостями фестиваля станут:
- народная артистка России Ирина Долженко;
- солистка Государственного академического Большого театра России Ксения Дежнева;
- российский оперный певец Владимир Комович;
- дипломант IX Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой Александр Мурашов.
Начало концерта в 19.00. Возрастное ограничение 6+. Посещение доступно по «Пушкинской карте». Посмотреть прямую трансляцию фестиваля можно в официальном сообществе Правительства Кузбасса «ВКонтакте».