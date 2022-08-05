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Общество5 августа 2022 4:12

Кузбассовцев приглашают на фестиваль «Симфоночь на Томской Писанице»

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: АПК.

Фото: АПК.

Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

Сегодня любителей классической музыки ждет большой концерт с участием Губернаторского симфонического оркестра Кузбасса, солистов Большого академического театра и солистов филармонии имени Б.Т. Штоколова в музее-заповеднике «Томская Писаница».

Гостями фестиваля станут:

- народная артистка России Ирина Долженко;

- солистка Государственного академического Большого театра России Ксения Дежнева;

- российский оперный певец Владимир Комович;

- дипломант IX Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой Александр Мурашов.

Начало концерта в 19.00. Возрастное ограничение 6+. Посещение доступно по «Пушкинской карте». Посмотреть прямую трансляцию фестиваля можно в официальном сообществе Правительства Кузбасса «ВКонтакте».