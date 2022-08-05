В Кемерове на несколько дней перекроют участок улицы Ворошилова

Фото: СГК Кузбасса

В Кемерове на выходных будет закрыто движение транспорта по улице Ворошилова в связи с ремонтными работами. Об этом сообщили в СГК Кузбасса.

- В связи с проведением реконструкции и ремонта тепловых сетей временно закрывается сквозной проезд автомобильного транспорта возле областной детской больницы, - сообщили в СГК Кузбасса.

Ограничение будет действовать с 20.00 пятницы, 5 августа, до 20 часов понедельника, 8 августа.

Ремонтные работы также повлияют на подачу горячей воды жителям дома по улице Марковцева, 6 (у них воды не будет сутки - с 20.00 5 августа до 20.00 6 августа).