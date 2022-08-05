Федеральные эксперты отметили подход губернатора Кузбасса по развитию бизнеса в регионе

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Федеральные эксперты отметили подход губернатора Кузбасса Сергея Цивилева по созданию условий для развития бизнеса в регионе. По их словам, власти Кузбасса создают возможности для того, чтобы заниматься бизнесом было комфортно.

- В современных условиях малому и среднему бизнесу очень тяжело, поэтому любая помощь ему приветствуется. А когда в регионе находят резервы для поддержки, как в Кузбассе, это прекрасно, и это нужно мультиплицировать, - отметил Сергей Календжян, доктор экономических наук, декан факультета «Высшая школа корпоративного управления» РАНХиГС.

Новая мера поддержки для начинающих предпринимателей начала действовать в Кузбассе со 2 августа 2022 года. Так, фонд поддержки предпринимательства предоставит микрозаймы до 500 тысяч рублей по сниженной ставке 3% годовых при наличии залогового обеспечения и под 6% - без залога для представителей малого и среднего бизнеса, которые зарегистрировали свое дело менее года назад, и для физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Также предприниматели могут получить микрозаем в размере пяти миллионов рублей под 4% годовых.

Глава региона Сергей Цивилев отметил, что для предпринимателей предусмотрены меры поддержки на всех этапах развития. В регионе институты поддержки предпринимательства предлагают около 300 различных форм содействия бизнесу.