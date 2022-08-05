В Кемерове пожарные спасли из горящей многоэтажки шестерых человек

Фото: архив "КП"

Вечером в четверг, 4 августа, в Кемерове произошел пожар в квартире одного из пятиэтажных жилых домов на проспекте Кузнецком. Пожарные спасли из огня шестерых человек, сообщили в пресс-службе МЧС Кузбасса.

К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений из окна квартиры на четвертом этаже шел дым, в подъезде также был сильный дым. До приезда сотрудников МЧС из подъезда самостоятельно эвакуировались 22 человека. Специалисты в составе звеньев газодымозащитной службы сразу же приступили к разведке, в ходе которой по лестничным маршам вывели шестерых человек.

В результате пожара в квартире обгорели мебель и вещи на площади. Всего в тушении возгорания было задействованы 23 человека и восемь единиц техники.

Возможной причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.