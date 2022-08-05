С жителя Кемерова взыскали 145 тысяч рублей в пользу соседа, чью квартиру затопило горячей водой. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемерове судебные приставы взыскали задолженность в пользу собственника затопленной квартиры. Об этом сообщили в УФССП России по Кемеровской области.

В ведомстве рассказали, что квартира жителя была затоплена горячей водой, так как у соседа этажом выше произошел прорыв радиатора отопления. В результате залива квартиры была повреждена внутренняя отделка, предметы мебели и интерьера. Стоимость поврежденного имущества составила 145 тысяч рублей. Собственник затопленной квартиры обратился в суд.

Однако сосед не погасил в установленный для добровольного исполнения срок задолженность. Тогда судебные приставы вынесли постановление об обращении взыскания на денежные средства должника в банке, на заработную плату, запретили выезд жителя из РФ. После кемеровчанин оплатил задолженность в полном объеме.