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Общество5 августа 2022 5:32

С жителя Кемерова взыскали 145 тысяч рублей в пользу соседа, чью квартиру затопило горячей водой

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
С жителя Кемерова взыскали 145 тысяч рублей в пользу соседа, чью квартиру затопило горячей водой.

С жителя Кемерова взыскали 145 тысяч рублей в пользу соседа, чью квартиру затопило горячей водой.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемерове судебные приставы взыскали задолженность в пользу собственника затопленной квартиры. Об этом сообщили в УФССП России по Кемеровской области.

В ведомстве рассказали, что квартира жителя была затоплена горячей водой, так как у соседа этажом выше произошел прорыв радиатора отопления. В результате залива квартиры была повреждена внутренняя отделка, предметы мебели и интерьера. Стоимость поврежденного имущества составила 145 тысяч рублей. Собственник затопленной квартиры обратился в суд.

Однако сосед не погасил в установленный для добровольного исполнения срок задолженность. Тогда судебные приставы вынесли постановление об обращении взыскания на денежные средства должника в банке, на заработную плату, запретили выезд жителя из РФ. После кемеровчанин оплатил задолженность в полном объеме.