В Кузбассе будут судить мужчину, который по ошибке получил более миллиона рублей «больничных»

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Прокопьевске будут судить мужчину, который по ошибке получил более миллиона рублей больничных, но не стал разбираться в ситуации, а потратил деньги. Об этом сообщает телеграм-канал МВД-Медиа.

37-летнему мужчине, работающему на одном из предприятий города, в качестве пособия по временной нетрудоспособности была перечислена сумма более чем в 100 раз превосходящая полагающуюся. Из-за отсутствия запятой вместо 13 тысяч 746 рублей 78 копеек мужчине пришел 1 миллион 374 тысячи 678 рублей.

Прокопчанин понимал, что такая сумма ему не положена, но снял со счета все деньги и начал их тратить. Побывал в сауне, посетил ночной клуб, купил кроссовки, штаны, куртки и новый компьютер, а также сделал ремонт в квартире.

Когда ошибка с начислением пособия была обнаружена, мужчине предложили добровольно вернуть деньги, но он отказался.

Следователи квалифицировали действия прокопчанина как присвоение и растрата. Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Кроме того, в рамках уголовного дела заявлен иск о возмещении материального ущерба.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.