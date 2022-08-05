В Кузбассе осудили женщину, которая под угрозой игрушечного пистолета похитила выручку из табачного киоска. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Междуреченске вынесен приговор 48-летней женщине, которая под угрозой игрушечного пистолета похитила выручку из табачного киоска. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кузбассу.

В ведомстве рассказали, что в полицию обратилась работница торговой точки. Она рассказала, что неизвестная женщина, угрожая ей предметом, похожим на пистолет, похитила из кассы выручку на сумму 25 тысяч рублей.

Правоохранители задержали ранее не судимую жительницу. Она пояснила, что преступление совершила при помощи игрушечного пистолета, который взяла дома. Когда женщина забрала выручку, она закрыла павильон снаружи на ключ, игрушку и ключи выбросила. Украденные деньги потратила.

Суд приговорил жительницу к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.