В Кузбассе попал под суд житель, который из зависти похитил мобильный телефон. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Белове перед судом предстанет 30-летний житель, который из зависти похитил мобильный телефон хозяина жилища. Об этом сообщает ГУ МВД по Кузбассу.

В ведомстве отметили, что в полицию обратился житель, который рассказал, что из его дома похитили мобильный телефон. Сумма ущерба составила семь тысяч рублей. Правоохранители задержали мужчину. Им оказался знакомый его товарища, который накануне приехал к нему в гости.

Беловчанин рассказал, что в течение вечера хозяин жилища хвастался техническими характеристиками своего мобильного телефона, поэтому он решил его украсть. Гаджет он продал, а деньги потратил. Уголовное дело направлено в суд. Жителю грозит до пяти лет лишения свободы.