Новокузнечанка пойдет под суд за организацию азартных игр. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новокузнечанка пойдет под суд за организацию азартных игр

В Кузбассе перед судом предстанет 25-летняя жительница Новокузнецка, обвиняемая в незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает Следком по Кемеровской области.

В ведомстве рассказали, что правоохранителям поступила информации о том, что в Кузнецком районе в нежилом помещении незаконно проводятся азартные игры. Установили, что с марта по апрель 2021 года 25-летняя женщина незаконно организовала и проводила азартные игры вне игорной зоны. Новокузнечанка оборудовала помещение для игры с использованием игрового оборудования.

Жительница сотрудничала со следствием и признала вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.