Фото: АПК.

Кузбасс стал площадкой для Всероссийского форума «Музейные маршруты России». На форум собрались более 300 представителей культуры и туриндустрии страны. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Министр культуры и национальной политики Кузбасса Анна Юдина сообщила, что в регионе работают 43 музея, 3 из них государственных, 26 краеведческих, 8 художественных, 3 мемориальных, 6 музеев-заповедников. Все они являются площадками для проведения разных событий, оказывают существенное влияние на расширение туристических потоков.

- Для Кузбасса, как и для многих российских регионов, использование своего культурного кода - одна из реальных возможностей экономического, социального и культурного подъема. Нам есть что показать гостям и предложить туристам, - отметила Анна Юдина.

На форуме обсуждают вопросы продвижения музеев в туристическом потоке страны и роль историко-культурного наследия в развитии внутреннего туризма.