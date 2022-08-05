Фото: АПК.

В селе Симбирка Ижморского округа открылся обновленный Дом культуры. В рамках федерального проекта «Культура малой Родины» в здании ДК 1970 года постройки провели косметический ремонт и установили современное звуковое, световое и видеопроекционное оборудование стоимостью один миллион рублей.

- Мы создаем все условия для комфортной жизни во всех территориях Кузбасса. Это пятый сельский клуб, который модернизирован в Ижморском округе по федеральной программе. Жители сел Святославское, Колыонское, Ижморское и Постниковское уже оценили все преимущества обновлений. Благодаря цифровому оборудованию жители населенных пунктов посещают виртуальные выставки и занимаются творчеством в современных и комфортных условиях. Проект позволяет учреждениям культуры развиваться в новом формате, более востребованном молодежью, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

На базе учреждения культуры работает 17 клубных формирований, среди которых чувашский фольклорный коллектив «Кугамай», вокальная группа «Симбирочка», а также 12 кружков для детей, молодежи и старшего поколения. Большой популярностью пользуется музейная комната культуры и быта чувашского народа.