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Общество5 августа 2022 11:21

На крупных промышленных предприятиях Новокузнецка прошли экологические инспекции

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: АПК.

Фото: АПК.

По поручению Сергея Цивилева на крупных промышленных предприятиях Новокузнецка прошли экологические инспекции. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Губернатор Кузбасса отметил, что в Новокузнецке сосредоточены такие промышленные гиганты, как АО «Кузнецкая ТЭЦ», АО «ЕВРАЗ ЗСМК», АО «РУСАЛ Новокузнецк» и АО «Кузнецкие ферросплавы», которые выполняют экологические программы в рамках нацпроекта «Экология». На предприятиях внедряются новые технологии, модернизируется оборудование.

Также глава региона добавил, что результатом станет заметное улучшение экологической ситуации в Новокузнецке, количество выбросов к концу 2026 года снизится более чем на 25%.