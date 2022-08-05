Фото: АПК.

По поручению Сергея Цивилева на крупных промышленных предприятиях Новокузнецка прошли экологические инспекции. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Губернатор Кузбасса отметил, что в Новокузнецке сосредоточены такие промышленные гиганты, как АО «Кузнецкая ТЭЦ», АО «ЕВРАЗ ЗСМК», АО «РУСАЛ Новокузнецк» и АО «Кузнецкие ферросплавы», которые выполняют экологические программы в рамках нацпроекта «Экология». На предприятиях внедряются новые технологии, модернизируется оборудование.

Также глава региона добавил, что результатом станет заметное улучшение экологической ситуации в Новокузнецке, количество выбросов к концу 2026 года снизится более чем на 25%.