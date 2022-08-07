Три человека пострадали в массовом ДТП с мотоциклами на кузбасской трассе

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Кузбассе полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием мотоциклов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что ДТП произошло 6 августа около 13.00 на 32 километре автодороги «Кузедеево - Мундыбаш - Таштагол». Предварительно, 45-летний водитель мотоцикла Yamaha Fazer не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным мотобайком Honda, которым управлял 37-летний житель.

Затем мотоцикл Honda наехал на мотоциклы Kawasaki и Yamaha XJR 1300, которые стояли на обочине. Травмы различной степени тяжести получили три жителя Новокузнецка: водитель Yamaha Fazer, а также водитель и 41-летняя пассажирка «Хонды». Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.