В Кузбассе 92-летний мужчина пропал в лесу

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В Промышленновском районе пропал без вести 92-летний Василий Никитович Бутенко. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Кузбасс», который занимаются поисками пропавших людей.

7 августа мужчина ушел в лес в районе деревни Протопопово и не вернулся.

Пожилой человек невысокого роста, худощавого телосложения, у него седые волосы, голубые глаза.

Он был одет в рубашку в сине-белую клетку, черные брюки, черные галоши и фуражку цвета хаки. С собой у него было металлическое ведро.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего или готов оказать помощь в его поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.