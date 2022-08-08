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Общество8 августа 2022 7:37

На проспекте Ленина в Кемерове изменилась организация дорожного движения из-за ремонта моста

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: администрация г. Кемерово

Фото: администрация г. Кемерово

С сегодняшнего дня на проспекте Ленина (в районе пересечения с улицей Мичурина) изменилась организация дорожного движения Об этом сообщили в кемеровской мэрии.

После закрытия на ремонт Красноармейского моста специалисты ЦОДД продолжают мониторить потоки транспорта и менять организацию движения для улучшения пропускной способности дорог.

Так, теперь при движении от цирка к улице Мичурина запрещен поворот налево в сторону казначейства - с левой полосы разрешено двигаться только прямо. Со средней полосы разрешено двигаться только прямо, с правой - прямо либо направо.

Напомним, что Красноармейский мост планируется открыть в середине октября.