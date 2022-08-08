В кузбасском городе автомобиль столкнулся с маршруткой, есть пострадавшие

Фото: ГИБДД Кузбасса

В Прокопьевске произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2112 и автобуса ПАЗ, в результате чего пострадали шесть человек. Подробности происшествия сообщили в ГИБДД Кузбасса.

Авария случилась 6 августа около 20.00 на проспекте Шахтеров. По предварительным данным, водитель легковушки при выезде с кольцевой развязки не справился с управлением, выехал на встречную и врезался в маршрутку. В результате были травмированы водитель легкового автомобиля и пять его пассажиров, в том числе семилетний ребенок. В автобусе находились только водитель и кондуктор, они не пострадали.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.