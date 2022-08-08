Первый космический спутник «Кузбасс-300» стартует на околоземную орбиту 9 августа

Фото: АПК.

С космодрома «Байконур» 9 августа в 08.52 по московскому времени запустят спутник «Кузбасс-300». Космический аппарат уже помещен в специальный контейнер и прошел интеграцию с ракетой-носителем. Позывной спутника - RS34S. Первый в истории региона спутник создали ученые КузГТУ совместно со студентами и школьниками Центра «УникУм». За прямой трансляцией полета можно будет следить на сайте «Роскосмоса».

Наноспутник весит всего четыре килограмма. Внутрь корпуса спутника заложен символ Кузбасса - каменный уголь. Малый космический аппарат оснащен оптической камерой и радиопередающей системой для трансляции на Землю информации в виде голосовых сообщений, изображений и телеметрических данных. Там же можно передавать команды управления на сверхмалые космические аппараты стандарта CubeSat, а также принимать изображения и результаты научных экспериментов со сверхмалых космических аппаратов. Спутник будет делать фотографии, которые будут анализировать на базе Центра управления полетами КузГТУ для изучения экологической обстановки в регионе.

Кроме того, спутник будет транслировать первую космическую рекламу, которую записал Сергей Цивилев - приглашение на «Ночь Юрия Гагарина» в 2023 году. Также спутник будет передавать на Землю послания юных победительниц конкурсов «Поздравь Кузбасс с орбиты» и «Открытка из космоса». Сообщение смогут принять радиолюбители со всего мира.