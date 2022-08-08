Фото: АПК.

Из Кузбасса в помощь жителям Донбасса отправилась очередная партия гуманитарной помощи, а именно две 20-тонные фуры. Администрация правительства региона сообщает, что помощь собирали неравнодушные жители, активисты и депутаты.

Часть гуманитарного груза будет направлена в Горловку, другая часть - в пункты временного размещения беженцев из ЛНР и ДНР, которые работают в Ростовской области.

Напомним, в Кузбассе активно идет сбор средств на восстановление разрушенной инфраструктуры Горловки. Неравнодушные жители региона уже собрали 10 миллионов 609 тысяч рублей. Сбор средств организован по инициативе прокопчанина Виталия Дуды, который недавно побывал в Донбассе в качестве волонтера Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Для сбора средств открыт специальный счет с реквизитами:

Полное наименование: Автономная некоммерческая организация «Агентство инфраструктурных и социальных проектов:

Краткое наименование: АНО «АИСП»

ИНН 4205407740

Счет 40703810326000001325

БИК 043207612

Корр. счет 30101810200000000612

Кемеровское отделение №8615 ПАО «Сбербанк».

Также средства можно перевести при помощи QR-кода.