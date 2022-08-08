Спортсмены СФО, среди которых есть и кузбассовцы, заняли первое место на VII Международных летних спортивных играх «Дети Азии»

Фото: АПК.

Сборная СФО, в составе которой выступали спортсмены Кузбасса, заняла первое место на VII Международных летних спортивных играх «Дети Азии». В копилке сибиряков 119 медалей: 45 золотых, 38 серебряных и 36 бронзовых.

В соревнованиях по 19 видам спорта приняли участие юные атлеты из 13 стран. В победу сборной команды внесли весомый вклад кузбасские атлеты, завоевав 16 наград: 6 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых медалей. На втором месте - сборная Узбекистана, завоевавшая 114 наград. Замыкает тройку лидеров сборная команда Москвы с 110 наградами.

Отметим, что во Владивостоке проходили VII Международные летние спортивные игры «Дети Азии».