Фото: АПК.

В Кузбассе реализуют крупнейший проект России по комплексному развитию территорий. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Так, договор о комплексном развитии СТК «Шерегеш» подписали Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин. Это будет самый крупный проект в России по площади территорий, объемам строительства и инвестиций - 427 га. Реализация проекта рассчитана на 20 лет с объемом ввода 600 тысяч кв. м. Общий объем инвестиций составит 112 миллиардов рублей.

План развития предусматривает строительство 37 апарт-комплексов на 7 585 номеров, наземных парковок, термальных бассейнов, ресторанов, магазинов, спа-центров с банными комплексами и других объектов инфраструктуры.

Для проведения массовых мероприятий предусмотрены общественные пространства, площади под проведение ярмарок и праздничных мероприятий, улицы для прогулок и отдыха.

В рамках заключенного договора будут построены шесть канатных дорог и шесть горнолыжных трасс, станций пересадок, снегоходные трассы, трассы для беговых лыж.