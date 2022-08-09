В Кемерове пожилой женщине с потерей памяти помогли вернуться домой

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

Жительница Кемерова вместе с полицейскими помогла пенсионерке с потерей памяти вернуться домой. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Кемеровчанка Мария Тыгач, проезжая по улице Волгоградской, обратила внимание на пожилую женщину, которая подходила к прохожим, но от нее все отмахивались. Девушка спросила у бабушки, в чем дело, на что та ответила, что забыла, где живет. Мария посадила пенсионерку в машину и проехала с ней по району, надеясь, что женщина увидит своей дом, но это не помогло. Тогда кемеровчанка обратилась к экипажу ГИБДД, дежурившему на улице Волгоградской. Вместе со старшим инспектором ГИБДД Сергеем Палагаевым девушке удалось успокоить пенсионерку и вскоре та вспомнила своим имя и фамилию.

Благодаря этому полицейский установил личность 84-летней горожанки и ее адрес. Оказалось, что пожилая женщина отправилась в гости к сыну, но заблудилась. Пешком пенсионерка прошла несколько кварталов от своего дома. Инспекторы отвезли женщину домой, где ее уже искал сын.