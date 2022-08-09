В Новокузнецке начался завершающий этап реконструкции хоккейного стадиона «Арена кузнецких металлургов»

Фото: телеграм-канал Сергея Кузнецова.

На объекте трудятся более 200 человек и 11 единиц техники. Работы ведутся одновременно как в самом здании, так и на территории вокруг.

Напомним, что реконструкция этого спортивного социально-значимого для южной столицы Кузбасса объекта началась в 2020 году, при этом по ходу пришлось поменять подрядную организацию.

Как рассказал в своем телеграм-канале глава Новокузнецка Сергей Кузнецов, сейчас ведется монтаж инженерных сетей, противопожарной и охранной сигнализации, отделка помещений на трех этажах, укладка кафеля и шпаклевка стен, демонтаж касс. Уже на следующей неделе планируется начать чистовую отделку второго этажа. До 1 сентября сдадут зону ресторанов. К 25 сентября планируется завершить все работы по благоустройству.

Ход и темпы реконструкции АКМ находятся на контроле губернатора региона Сергея Цивилева.