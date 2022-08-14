Жительница Кузбасса отдала покупателям роликов 20 тысяч рублей

64-летняя жительница кузбасского города Белово пострадала от мошенников при попытке продать роликовые коньки своей внучки. Сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей.

При этом объявление о продаже роликов женщина разместила не на сайте объявлений, а в социальной сети. И уже на следующие сутки ей позвонила женщина, пожелавшая приобрести товар. А дальше все пошло по обычной схеме мошенников: оплату за ролики женщина предложила перевести на банковскую карту, а за самой покупкой позднее приедет курьер. Беловчанка продиктовала реквизиты своей банковской карты и пароли, поступившие в SMS-сообщении. И лишь некоторое время спустя женщина обнаружила, что с ее карты были списаны более 20 тысяч рублей. Пострадавшая бросилась звонить «покупательнице», но ее телефон оказался недоступен. И тогда беловчанка пошла в полицию.

- Установлено, что звонок пенсионерке поступил из Калужской области, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - Личность «покупательницы» в настоящее время пытаются установить. Также возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», согласно которой наказание за данное преступление составляет до пяти лет лишения свободы.

Сотрудники полиции напоминают гражданам, что реквизиты банковской карты являются конфиденциальной информацией ее владельца, как и уведомления банка с паролями, необходимыми для подтверждения той или иной операции, которую ни под какими предлогами нельзя сообщать третьим лицам.