35 тысяч кузбассовцев отмечают День строителя

Во второе воскресенье августа Россия отмечает День строителя. В Кемеровской области в этой профессии трудятся почти 35 тысяч человек.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев напомнил, что, несмотря на небывалое санкционное давление на нашу страну, ни одна стройка в Кузбассе не остановлена.

Кроме того, в целом за последние пять лет на 36 % вырос объем строительных работ в регионе, значительно увеличилось производство основных строительных материалов и объем налоговых поступлений в бюджет. Растет и заработная плата строителей: за пять лет она поднялась на 65 %.

Глава региона отметил, что во все времена труд строителя был почетным и ответственным, требующим знаний, упорства и творческого подхода к делу, и поздравил всех причастных с профессиональным праздником.

- Дорогие строители, спасибо за ваш напряженный труд, направленный на формирование нового облика Кузбасса. Желаю вам покорения новых профессиональных вершин, благополучия и стабильности! - сказал губернатор.