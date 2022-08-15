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Общество15 августа 2022 3:30

За сутки в Кузбассе выявили 392 новых случая коронавируса

В регионе с начала пандемии заболели более 170 тысяч человек
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
За сутки в Кузбассе выявили 392 новых случая коронавируса

За сутки в Кузбассе выявили 392 новых случая коронавируса

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 392 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончался один пациент с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 285 человек.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 170 985 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 165 721 человек выздоровел, 2 547 скончались, 2717 граждан находятся на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.